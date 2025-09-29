Kompensasi Manajer Program Teknis in United States di ServiceNow berkisar dari $153K per year untuk IC2 hingga $467K per year untuk IC6. Paket kompensasi yearan median in United States total $178K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
$270K
$161K
$93.3K
$16K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
