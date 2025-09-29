Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India di ServiceNow berkisar dari ₹102K per year untuk M3 hingga ₹175K per year untuk M5. Paket kompensasi yearan median in India total ₹114K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
M2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
M3
₹102K
₹57.6K
₹37.9K
₹7K
M4
₹127K
₹77.2K
₹36.5K
₹13.5K
M5
₹175K
₹90.7K
₹72.1K
₹12K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)