  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

ServiceNow Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di ServiceNow berkisar dari $155K per year untuk IC1 hingga $478K per year untuk IC6. Paket kompensasi yearan median in United States total $205K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
Associate Engineer(Entry Level)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Sistem

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Najveći paket kompenzacije za Insinyur Perangkat Lunak poziciju u ServiceNow in United States iznosi $477,904 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ServiceNow za Insinyur Perangkat Lunak poziciju in United States je $201,700.

Sumber Lainnya