ServiceNow Insinyur Mesin Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Mesin in Australia di ServiceNow berkisar dari A$191K hingga A$277K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

A$217K - A$252K
Australia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
A$191KA$217KA$252KA$277K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

A$249K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Sumber Lainnya