ServiceNow Hukum Gaji

Rata-rata kompensasi total Hukum in United States di ServiceNow berkisar dari $162K hingga $236K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$186K - $212K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$162K$186K$212K$236K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Hukum di ServiceNow in United States mencapai total kompensasi tahunan $236,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ServiceNow untuk posisi Hukum in United States adalah $162,000.

Sumber Lainnya