ServiceNow Analis Data Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹9.58M - ₹10.92M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹8.35M₹9.58M₹10.92M₹12.16M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

₹13.95M

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analis Data la ServiceNow in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹12,160,946. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ServiceNow pentru rolul de Analis Data in India este ₹8,347,768.

