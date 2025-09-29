Direktori Perusahaan
ServiceNow
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Layanan Pelanggan

  • Semua Gaji Layanan Pelanggan

ServiceNow Layanan Pelanggan Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹3.36M - ₹3.82M
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹2.97M₹3.36M₹3.82M₹4.22M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 1 lagi Layanan Pelanggan data gaji di ServiceNow untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

₹13.95M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan ₹2,615 ribu+ (terkadang ₹2,6150 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Layanan Pelanggan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di ServiceNow in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹4,216,274. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ServiceNow untuk peranan Layanan Pelanggan in India ialah ₹2,965,684.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk ServiceNow

Perusahaan Terkait

  • Medallia
  • FICO
  • Equinix
  • Cyngn
  • Microsoft
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya