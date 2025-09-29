Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Manajer Operasi Bisnis median di ServiceNow total $439K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ServiceNow. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Total per tahun
$439K
Level
IC5
Gaji Pokok
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bonus
$44K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
18 Tahun
Apa saja tingkat karir di ServiceNow?

$160K

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di ServiceNow, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Operasi Bisnis di ServiceNow mencapai total kompensasi tahunan $517,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ServiceNow untuk posisi Manajer Operasi Bisnis adalah $386,500.

