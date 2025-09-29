Direktori Perusahaan
Service NSW
Service NSW Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Australia di Service NSW total A$135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Service NSW. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Total per tahun
A$135K
Level
Senior
Gaji Pokok
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Service NSW?

A$249K

Pengajuan Gaji Terbaru
Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Service NSW in Australia sits at a yearly total compensation of A$157,556. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service NSW for the Insinyur Perangkat Lunak role in Australia is A$124,050.

