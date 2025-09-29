Direktori Perusahaan
Service Management Group Sumber Daya Manusia Gaji

Rata-rata kompensasi total Sumber Daya Manusia in United Arab Emirates di Service Management Group berkisar dari AED 54.9K hingga AED 76.7K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Service Management Group. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Rata-rata Kompensasi Total

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Service Management Group?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Sumber Daya Manusia di Service Management Group in United Arab Emirates mencapai total kompensasi tahunan AED 76,692. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Service Management Group untuk posisi Sumber Daya Manusia in United Arab Emirates adalah AED 54,875.

