Direktori Perusahaan
Servian
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

Servian Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Australia di Servian total A$156K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Servian. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total per tahun
A$156K
Level
L3
Gaji Pokok
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di Servian?

A$249K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan A$47 ribu+ (terkadang A$470 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Arsitek Solusi penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Arsitek Solusi katika Servian in Australia kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa A$220,929. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Servian kwa jukumu la Arsitek Solusi in Australia ni A$155,700.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Servian

Perusahaan Terkait

  • SwissBorg
  • Culture Amp
  • Brillio
  • RBA
  • Optym
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya