Serpro Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Brazil di Serpro total R$139K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Serpro. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Total per tahun
R$139K
Level
Senior
Gaji Pokok
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Serpro?

R$889K

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Serpro in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$269,056. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Serpro untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil adalah R$148,310.

