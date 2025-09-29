Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Kapitalis Ventura median in United States di Sequoia Capital total $300K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sequoia Capital. Terakhir diperbarui: 9/29/2025

Paket Median
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Total per tahun
$300K
Level
-
Gaji Pokok
$300K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Sequoia Capital?

$160K

Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

FAQ

The highest paying salary package reported for a Kapitalis Ventura at Sequoia Capital in United States sits at a yearly total compensation of $600,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia Capital for the Kapitalis Ventura role in United States is $300,000.

