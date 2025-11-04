Direktori Perusahaan
Sendbird
Sendbird Pemasaran Gaji

Rata-rata kompensasi total Pemasaran in United States di Sendbird berkisar dari $108K hingga $153K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sendbird. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$122K - $139K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$108K$122K$139K$153K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Sendbird, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pemasaran di Sendbird in United States mencapai total kompensasi tahunan $153,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sendbird untuk posisi Pemasaran in United States adalah $107,900.

