Sendbird
Sendbird Teknolog Informasi (TI) Gaji

Rata-rata kompensasi total Teknolog Informasi (TI) di Sendbird berkisar dari ₩41.81M hingga ₩57.06M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sendbird. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Sendbird, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Teknolog Informasi (TI) di Sendbird mencapai total kompensasi tahunan ₩57,063,840. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sendbird untuk posisi Teknolog Informasi (TI) adalah ₩41,814,021.

Sumber Lainnya