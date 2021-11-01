Direktori Perusahaan
Sempra Gaji

Gaji Sempra berkisar dari $87,636 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $223,875 untuk Insinyur Mesin di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Sempra. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Akuntan
$135K
Analis Bisnis
$119K
Analis Data
$87.6K

Insinyur Listrik
$108K
Insinyur Mesin
$224K
Manajer Proyek
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Insinyur Perangkat Lunak
$124K
Manajer Program Teknis
$181K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Sempra adalah Insinyur Mesin at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sempra adalah $123,970.

