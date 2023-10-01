Semgrep Gaji

Gaji Semgrep berkisar dari $120,600 dalam kompensasi total per tahun untuk Cybersecurity Analyst di tingkat rendah hingga $180,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Semgrep . Terakhir diperbarui: 10/25/2025