Selina Gaji

Gaji Selina berkisar dari $16,318 dalam kompensasi total per tahun untuk Sumber Daya Manusia di tingkat rendah hingga $149,250 untuk Pemasaran di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Selina. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Sumber Daya Manusia
$16.3K
Pemasaran
$149K
Manajer Produk
$86.5K

Insinyur Perangkat Lunak
$69.7K
Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Selina adalah Pemasaran at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $149,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Selina adalah $78,070.

