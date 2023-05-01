Selfbook Gaji

Gaji Selfbook berkisar dari $126,282 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Grafis di tingkat rendah hingga $139,300 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Selfbook . Terakhir diperbarui: 10/25/2025