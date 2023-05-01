Direktori Perusahaan
Self Gaji

Gaji Self berkisar dari $8,437 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $752,555 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Self. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $120K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Akuntan
$9.4K
Asisten Administratif
$103K

Operasi Bisnis
$201K
Analis Data
$8.4K
Insinyur Perangkat Keras
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Konsultan Manajemen
$71.4K
Pemasaran
$106K
Desainer Produk
$100K
Manajer Produk
$753K
Manajer Proyek
$131K
Penjualan
$23.2K
Manajer Program Teknis
$249K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Self adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $752,555. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Self adalah $104,849.

