SEI Gaji

Gaji SEI berkisar dari $65,097 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Keuangan di tingkat rendah hingga $194,025 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SEI. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Akuntan
$65.1K
Ilmuwan Data
$194K
Analis Keuangan
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Konsultan Manajemen
$149K
Manajer Produk
$112K
Insinyur Perangkat Lunak
$154K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di SEI adalah Ilmuwan Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $194,025. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SEI adalah $149,250.

