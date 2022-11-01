Direktori Perusahaan
SEI Investments
SEI Investments Gaji

Gaji SEI Investments berkisar dari $24,556 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $155,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SEI Investments. Terakhir diperbarui: 10/25/2025

Analis Bisnis
Median $100K
Manajer Produk
Median $155K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $24.6K

Akuntan
$74.6K
Asisten Administratif
$42.9K
Operasi Bisnis
$49.2K
Analis Keuangan
$50K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di SEI Investments adalah Manajer Produk dengan total kompensasi tahunan $155,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SEI Investments adalah $49,980.

