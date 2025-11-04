Direktori Perusahaan
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Analis Keuangan Gaji

Rata-rata kompensasi total Analis Keuangan in Hong Kong (SAR) di Segantii Capital Management berkisar dari HK$3.26M hingga HK$4.46M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Segantii Capital Management. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Segantii Capital Management?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) mencapai total kompensasi tahunan HKHK$34,642,970. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Segantii Capital Management untuk posisi Analis Keuangan in Hong Kong (SAR) adalah HKHK$25,304,430.

