Direktori Perusahaan
Security Compass
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

Security Compass Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in Canada di Security Compass total CA$181K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Security Compass. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$181K
Level
L3
Gaji Pokok
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Rekayasa Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Security Compass in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$183,708. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Security Compass untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Canada adalah CA$180,881.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Security Compass

Perusahaan Terkait

  • Pythian
  • Benevity
  • SICPA
  • IntraEdge
  • Clio
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya