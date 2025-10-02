Kompensasi Manajer Produk in Greater Toronto Area di Scotiabank berkisar dari CA$116K per year untuk L7 hingga CA$141K per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in Greater Toronto Area total CA$124K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scotiabank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
