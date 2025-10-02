Direktori Perusahaan
Scotiabank
  Gaji
  Analis Keuangan

  Semua Gaji Analis Keuangan

  Greater Toronto Area

Scotiabank Analis Keuangan Gaji di Greater Toronto Area

Paket kompensasi Analis Keuangan median in Greater Toronto Area di Scotiabank total CA$88.5K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scotiabank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$88.5K
Level
L4
Gaji Pokok
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Scotiabank?

CA$225K

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jabatan yang Disertakan

Risk Analyst

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keuangan di Scotiabank in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$112,629. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scotiabank untuk posisi Analis Keuangan in Greater Toronto Area adalah CA$83,853.

