Scotiabank Manajer Sains Data Gaji di Greater Toronto Area

Paket kompensasi Manajer Sains Data median in Greater Toronto Area di Scotiabank total CA$117K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scotiabank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$117K
Level
7
Gaji Pokok
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.2K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Scotiabank?

CA$225K

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Sains Data di Scotiabank in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$136,957. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scotiabank untuk posisi Manajer Sains Data in Greater Toronto Area adalah CA$117,014.

