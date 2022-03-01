Direktori Perusahaan
Schindler Elevator
Schindler Elevator Gaji

Gaji Schindler Elevator berkisar dari $85,425 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $156,800 untuk Manajer Proyek di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Schindler Elevator. Terakhir diperbarui: 11/15/2025

Analis Bisnis
$97.3K
Manajer Proyek
$157K
Insinyur Perangkat Lunak
$85.4K

Arsitek Solusi
$111K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Schindler Elevator adalah Manajer Proyek at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $156,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Schindler Elevator adalah $104,053.

