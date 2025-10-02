Direktori Perusahaan
Scandit
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Poland

Scandit Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Poland

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Poland di Scandit total PLN 231K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scandit. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 231K
Level
L3
Gaji Pokok
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 18.4K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Scandit?

PLN 600K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan PLN 112 ribu+ (terkadang PLN 1120 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Scandit in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 267,097. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scandit untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 218,551.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Scandit

Perusahaan Terkait

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya