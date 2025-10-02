Direktori Perusahaan
Scandit
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater Zurich Area

Scandit Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Zurich Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Zurich Area di Scandit total CHF 136K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scandit. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per tahun
CHF 136K
Level
L3
Gaji Pokok
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
Lama di perusahaan
5-10 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Scandit?

CHF 134K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan CHF 25 ribu+ (terkadang CHF 250 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Insinyur Perangkat Lunak u Scandit in Greater Zurich Area ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 146,053. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Scandit za ulogu Insinyur Perangkat Lunak in Greater Zurich Area je CHF 137,243.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Scandit

Perusahaan Terkait

  • Facebook
  • Intuit
  • SoFi
  • Amazon
  • Square
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya