  • Gaji
  • Manajer Program Teknis

  • Semua Gaji Manajer Program Teknis

  • Mexico

Scale AI Manajer Program Teknis Gaji di Mexico

Kompensasi Manajer Program Teknis in Mexico di Scale AI total MX$1.38M per year untuk L4. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scale AI. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lihat 2 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Scale AI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program Teknis di Scale AI in Mexico mencapai total kompensasi tahunan MXMX$30,091,134. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scale AI untuk posisi Manajer Program Teknis in Mexico adalah MXMX$23,042,233.

