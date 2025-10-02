Direktori Perusahaan
Scale AI
  • Northern Virginia Washington DC

Scale AI Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Northern Virginia Washington DC

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Northern Virginia Washington DC di Scale AI total $362K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Northern Virginia Washington DC total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scale AI. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Scale AI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Scale AI in Northern Virginia Washington DC mencapai total kompensasi tahunan $625,700. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Scale AI untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Northern Virginia Washington DC adalah $325,000.

Sumber Lainnya