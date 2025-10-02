Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in New York City Area di Scale AI berkisar dari $231K per year untuk L3 hingga $484K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in New York City Area total $325K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scale AI. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Scale AI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru