Kompensasi Manajer Proyek in San Francisco Bay Area di Scale AI berkisar dari $122K per year untuk L3 hingga $312K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $120K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Scale AI. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$122K
$107K
$10K
$5K
L4
$312K
$173K
$103K
$36.6K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Scale AI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.