Direktori Perusahaan
Sberbank
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kapitalis Ventura

  • Semua Gaji Kapitalis Ventura

  • Moscow Metro Area

Sberbank Kapitalis Ventura Gaji di Moscow Metro Area

Rata-rata kompensasi total Kapitalis Ventura in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 4.05M hingga RUB 5.87M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 2 lagi Kapitalis Ventura data gajis di Sberbank untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

RUB 13.36M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan RUB 2,505 ribu+ (terkadang RUB 2,5050 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Sberbank?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Kapitalis Ventura penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Analis

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kapitalis Ventura di Sberbank in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 5,871,183. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk posisi Kapitalis Ventura in Moscow Metro Area adalah RUB 4,045,689.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Sberbank

Perusahaan Terkait

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya