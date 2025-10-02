Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 4.16M per year untuk L12 hingga RUB 8.2M per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 5.26M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***