Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.92M per year untuk L7 hingga RUB 5.62M per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in Saint Petersburg Metro Area total RUB 3.34M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru
Insinyur Perangkat Lunak Mobile
Insinyur Perangkat Lunak Frontend
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur DevOps
Insinyur Site Reliability
Insinyur Sistem
Advokat Pengembang
Ilmuwan Peneliti
Insinyur AI