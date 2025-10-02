Direktori Perusahaan
Sberbank
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Saint Petersburg Metro Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.92M per year untuk L7 hingga RUB 5.62M per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in Saint Petersburg Metro Area total RUB 3.34M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
(Entry Level)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Lihat 4 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

RUB 13.36M

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan RUB 2,505 ribu+ (terkadang RUB 2,5050 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Sberbank?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Perangkat Lunak Mobile

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

Advokat Pengembang

Ilmuwan Peneliti

Insinyur AI

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Insinyur Perangkat Lunak en Sberbank in Saint Petersburg Metro Area tiene una compensación total anual de RUB 5,619,488. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Insinyur Perangkat Lunak in Saint Petersburg Metro Area es RUB 2,840,813.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Sberbank

Perusahaan Terkait

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya