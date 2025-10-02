Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.85M per year untuk L7 hingga RUB 6.2M per year untuk L14. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 3.9M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Insinyur Perangkat Lunak Mobile
Insinyur Perangkat Lunak Frontend
Insinyur Machine Learning
Insinyur Perangkat Lunak Backend
Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack
Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)
Insinyur Data
Insinyur DevOps
Insinyur Site Reliability
Insinyur Sistem
Advokat Pengembang
Ilmuwan Peneliti
Insinyur AI