Kompensasi Manajer Proyek in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 2.43M per year untuk L7 hingga RUB 9.47M per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 4.03M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
