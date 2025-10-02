Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Pemasaran median in Moscow Metro Area di Sberbank total RUB 3.03M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Total per tahun
RUB 3.03M
Level
-
Gaji Pokok
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
FAQ

The highest paying salary package reported for a Pemasaran at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 3,724,836. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Pemasaran role in Moscow Metro Area is RUB 3,029,011.

