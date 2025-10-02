Direktori Perusahaan
Kompensasi Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.63M per year untuk L7 hingga RUB 2.48M per year untuk L9. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 2.11M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
FAQ

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای jobFamilies.Information Technologist (IT) در Sberbank in Moscow Metro Area برابر کل دستمزد سالانه RUB 2,853,061 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Sberbank برای نقش jobFamilies.Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area برابر RUB 2,109,773 است.

Sumber Lainnya