Kompensasi Ilmuwan Data in Saint Petersburg Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.31M per year untuk L7 hingga RUB 2.7M per year untuk L10. Paket kompensasi yearan median in Saint Petersburg Metro Area total RUB 1.49M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
