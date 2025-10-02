Kompensasi Ilmuwan Data in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.8M per year untuk L7 hingga RUB 6.45M per year untuk L13. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 4.1M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
