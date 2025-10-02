Direktori Perusahaan
Sberbank
Sberbank Analis Bisnis Gaji di Moscow Metro Area

Kompensasi Analis Bisnis in Moscow Metro Area di Sberbank berkisar dari RUB 1.98M per year untuk L7 hingga RUB 4.19M per year untuk L11. Paket kompensasi yearan median in Moscow Metro Area total RUB 2.63M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sberbank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Sberbank?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Bisnis di Sberbank in Moscow Metro Area mencapai total kompensasi tahunan RUB 4,757,188. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sberbank untuk posisi Analis Bisnis in Moscow Metro Area adalah RUB 2,700,624.

