Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Seattle Area di SAP Concur berkisar dari $130K per year untuk T2 hingga $243K per year untuk T4. Paket kompensasi yearan median in Greater Seattle Area total $185K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SAP Concur. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
Tidak ada gaji yang ditemukan
