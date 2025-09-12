Direktori Perusahaan
Santander
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Santander Gaji

Gaji Santander berkisar dari $27,604 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $355,215 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Santander. Terakhir diperbarui: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Akuntan
$31.9K
Ilmuwan Data
$27.6K
Analis Keuangan
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Bankir Investasi
$59.4K
Konsultan Manajemen
$355K
Manajer Produk
$76.2K
Insinyur Perangkat Lunak
$43.1K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$218K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Santander adalah Konsultan Manajemen at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $355,215. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Santander adalah $51,236.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Santander

Perusahaan Terkait

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Airbnb
  • PayPal
  • Coinbase
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya