Santander Bank Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Brazil

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Brazil di Santander Bank total R$126K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Santander Bank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Santander Bank
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per tahun
R$126K
Level
L2
Gaji Pokok
R$97.6K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$28.1K
Lama di perusahaan
0 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Santander Bank?

R$880K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Santander Bank in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$224,799. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil adalah R$127,167.

