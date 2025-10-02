Direktori Perusahaan
Santander Bank
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Bankir Investasi

  • Semua Gaji Bankir Investasi

  • New York City Area

Santander Bank Bankir Investasi Gaji di New York City Area

Paket kompensasi Bankir Investasi median in New York City Area di Santander Bank total $245K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Santander Bank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total per tahun
$245K
Level
Vice President
Gaji Pokok
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Santander Bank?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Bankir Investasi di Santander Bank in New York City Area mencapai total kompensasi tahunan $330,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk posisi Bankir Investasi in New York City Area adalah $245,000.

Sumber Lainnya