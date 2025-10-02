Direktori Perusahaan
Santander Bank
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

  • Brazil

Santander Bank Ilmuwan Data Gaji di Brazil

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Brazil di Santander Bank total R$203K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Santander Bank. Terakhir diperbarui: 10/2/2025

Paket Median
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per tahun
R$203K
Level
Mid
Gaji Pokok
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Santander Bank?

R$880K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Santander Bank in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$241,059. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Santander Bank untuk posisi Ilmuwan Data in Brazil adalah R$222,722.

