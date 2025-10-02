Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Sandvine berkisar dari ₹1.29M per year untuk Software Engineer I hingga ₹2.03M per year untuk Senior Software Engineer I. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.65M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sandvine. Terakhir diperbarui: 10/2/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
